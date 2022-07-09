زيارة بايدن للمنطقة وثقل الضيف والمهمة

2022/07/09 | 11:06 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: محمود الهاشمي لاول مرة يجد رئيس اميركي الحرج في زيارته الى الشرق الاوسط ،فقد...

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