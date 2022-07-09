هجوم مسلح على دورية للنجدة في بغداد

2022/07/09 | 11:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

افاد مصدر امني، اليوم السبت، بالقبض على شخصين نفذا هجوما مسلحا على دورية لشرطة النجدة ضمن منطقة النعيرية بغداد.

وقال المصدر لوكالة (بغداد اليوم)، انه "تم القبض على شخصين يستقلون عجلة نوع سايبا لقيامهم بأطلاق النار على دورية النجدة".

وبين انه "تم الرد بالمثل والقبض عليهم وبحوزتهم سلاح نوع بندقية كلاشنكوف ضمن منطقة النعيرية من قبل دوريات نجدة بغداد الجديدة".

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