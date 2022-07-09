2022/07/09 | 11:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

اعلنت دائرة صحة ديالى، السبت، عن تسجيل انخفاض طفيف باصابات كورونا في اول ايام عيد الاضحى المبارك.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي لـ (بغداد اليوم)، ان "صحة ديالى سجلت 136 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في أول أيام عيد الأضحى المبارك وهو يعد انخفاض طفيف قياسا بالأمس والذي وصلت عدد الاصابات الى 152 اصابة".

واضاف العزاوي، أن "معدل الإصابات خلال تموز لا يزال مرتفع جداً خاصة مع دخولنا الموجة الخامسة لكن لا تزال الامور بعيدة عن الذروة"، مؤكداً أن "اخذ اللقاحات والتباعد قدر الامكان والالتزام بالارشادات الصحية هي عوامل مهمة في منع ارتفاع معدلات الاصابة بشكل اكبر".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى تسجل انخفاضاً بإصابات كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديالى تسجل انخفاضاً بإصابات كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).