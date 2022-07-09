خام البصرة يتجاوز 95 دولارا للبرميل رغم تسجيله خسائر اسبوعية

2022/07/09 | 11:07 - المصدر: بغداد اليوم

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اغلقت بورصات النفط العالمية على خسائر أسبوعية، عند الإغلاق بالرغم من ارتفاعها في آخر جلسة لها يوم الجمعة.

وسجل خام البصرة الثقيل ارتفاعاً بمقدار4.45 دولارات ليصل إلى 95.59، عند إغلاقه الا انه سجل خسائر اسبوعية كبيرة بلغت 11.63 دولارا، ما يعادل 10.91%.

واغلق خام برنت في آخر جلسة ارتفاعه بمقدار 2.37 دولارات ليصل الى 107.02 دولارات، عند اغلاقه، الا انه سجل خسائر اسبوعية بلغت 1.81 دولار او ما يعادل 1.66 %.

وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي على ارتفاع بمقدار 2.06 دولار ليصل الى 104.79 دولارات للبرميل الا انه سجل خسائر اسبوعية ايضا بلغت 60 سنتا او ما يعادل 0.57%.

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