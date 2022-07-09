طقس صحو ومغبر بدرجات حرارة اقل من 50 مئوية خلال اليومين المقبلين

2022/07/09 | 11:09 - المصدر: وكالة خبر

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توقعت هيئة الانواء الجوية، ان يكون طقس اليومين المقبلين صحوا ومغبرا بدرجات حرارة دون 50 مئوية .

ذكر بيان للهيئة :” ان طقس يوم غد الاحد سيكون في عموم مناطق البلاد صحوا ومغبرا ، مع حدوث عواصف ترابية في المناطق الوسطى ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المناطق الوسطى وترتفع في المناطق الشمالية والجنوبية ، و الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة “.

وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد اليوم السبت 30 مئوية والعظمى 46 مئوية.

واضاف البيان :” ان طقس الاثنين سيكون في عموم مناطق البلاد صحوا ومغبرا ، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا عن اليوم السابق والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة “.

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