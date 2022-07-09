2022/07/09 | 11:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/بغداد أعلنت المديرية العامة للسياحة في السليمانية ضمن إقليم كوردستان، يوم السبت، وصول 25 ألف سائح خلال اليومين الماضيين إلى المحافظة، وسط إجراءات سياحية منتظمة.وذكرت المديرية في بيان تلقاه /المركز الخبري الوطني/، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص في يومين فقط..السليمانية تستقبل 25 ألف سائح وسط إجراءات منظمة المركز الخبري الوطني.

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