بعد هذا الابتكار.. هل بات العيش في السماء حقيقة؟

2022/07/09 | 11:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يظهر مقطع فيديو نُشر على موقع يوتيوب تصورًا لمفهوم فندق طائر يعمل بالطاقة النووية، استنادًا إلى نموذج ثلاثي الأبعاد أنشأه الفنان ألكسندر توجيكوف، وتم تصور الطراد الطائر ليتسع لـ5000 راكب ويتم قيادته بواسطة الذكاء الاصطناعي، وسيتم بناء الجزء الداخلي من الطائرة الضخمة ليشمل الإقامة في الفندق.

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