2022/07/09 | 11:31 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: قال مصدر عسكري رفيع، السبت، 9 تموز، 2022، إن الرئيس السريلانكي المحاصر، غوتابايا راجاباكسا،...

ظهرت المقالة زعيم سريلانكا يفر من منزله بعد محاصرته من قبل محتجين أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زعيم سريلانكا يفر من منزله بعد محاصرته من قبل محتجين) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زعيم سريلانكا يفر من منزله بعد محاصرته من قبل محتجين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).