تعرف على مناطق العالم المعرضة لخطر التحول إلى صحراء

2022/07/09 | 11:33 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..حذر العالم الروسي سيرغي سيميونوف، المدير العلمي لمعهد المناخ العالمي، من أنه إذا استمرت البشرية بعدم تحمل مسؤوليتها عن المناخ، فقد تظهر مناطق تعاني من التصحر وندرة المياه.ويشير عالم المناخ الروسي، إلى أن المناطق المهددة بالتصحر تقع في شمال إفريقيا وأمريكا الجنوبية وجنوب غرب الولايات المتحدة.ويقول، “يعتمد مناخ المستقبل […]

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