رئيس سريلانكا يفرُّ هاربا قبيل اقتحام المحتجين المجمع الرئاسي

2022/07/09 | 11:36 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البلاد تواجه وضعا خطيرا للغاية بشكل يتجاوز مجرد النقص في الوقود والغاز.

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