صحيفة: امريكا وحلفاؤها يناقشون سرا إنهاء الصراع في أوكرانيا دبلوماسيا

2022/07/09 | 11:36 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: كشفت صحيفة “دي فيلت” الألمانية أن الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين الرئيسيين يجرون مناقشات سرية...

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