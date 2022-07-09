2022/07/09 | 11:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/بغداد أعلنت هيئة الانواء الجوية، اليوم السبت، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت حدوث عواصف ترابية وانخفاضاً في درجات الحرارة.وذكر بيان للهيئة، تلقاه/المركز الخبري الوطني/، إن “طقس البلاد لهذا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ’طقس الأضحى’..عواصف ترابية وانخفاض في درجات الحرارة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (’طقس الأضحى’..عواصف ترابية وانخفاض في درجات الحرارة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (’طقس الأضحى’..عواصف ترابية وانخفاض في درجات الحرارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).