احصائية: اكثر من 100 حالة طلاق خلال اسبوع في كردستان

2022/07/09 | 11:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كردستان

اعلنت مديرية الجنسية العامة بوزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان، اليوم السبت، تسجيل 872 حالة زواج و106 طلاق في الإقليم خلال الأسبوع الماضي.

وبحسب بيان صادر عن مكتب الإعلام والإعلام التابع لحكومة إقليم كردستان، تلقته (بغداد اليوم) فقد تم "تسجيل 872 حالة زواج في إقليم كردستان الأسبوع الماضي، منها 272 في أربيل، و358 في السليمانية، و204 في دهوك، و14 في كرميان".

واضاف انه "تم تسجيل 106 حالات طلاق هذا الأسبوع، منها 27 في أربيل، و56 في السليمانية، و 17 في دهوك، و6 في كرميان".

وتابع انه "تم تسجيل 342 حالة وفاة، 105 منها في أربيل، و139 في السليمانية، و84 في دهوك، و14 في كرميان".

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