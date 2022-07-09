المالكي: نأمل ان تكون المرحلة القادمة مرحلة تصحيح

2022/07/09 | 11:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

عبر رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم السبت، عن أمله في أن تكون المرحلة القادمة في البلاد مرحلة تصحيح.

وقال المالكي في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بموقع تويتر وتابعتها (بغداد اليوم) ما ورد في ادناه:

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