الهند تغرم منظمة العفو الدولية بنحو 8 ملايين دولار

2022/07/09 | 11:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ فرضت الهند غرامة قدرها 8 ملايين دولار على الذراع المحلية لمنظمة العفو الدولية، بعد تحقيق في مواردها المالية، وقالت المنظمة إن ذلك جزء من “مطاردة الساحرات”.وزعمت الجماعات الحقوقية المحلية منذ فترة طويلة أنها تواجه مضايقات من الإدارة القومية الهندوسية برئاسة رئيس الوزراء ناريندرا مودي لتسليطها الضوء على انتهاكات الحقوق، بما في ذلك […]

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