هجوم دام بسكين يوقع إصابات بمستشفى في الصين

2022/07/09 | 11:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

شهد مستشفى رويجين في شنغهاي الصينية، يوم السبت، هجوماً مسلحاً بسكين، أسفر عن إصابة أربعة أشخاص.

وقالت الشرطة إن الضباط هرعوا إلى مستشفى رويجين صباح السبت بعد تلقي مكالمات بشأن وقوع هجوم.

وعثرت الشرطة على رجل يحتجز مجموعة من الرهائن باستخدام سكين في الطابق السابع من مبنى العيادات الخارجية، وقالت إن عناصرها فتحت النار على المسلح عندما هدد بإيذاء الرهائن وتمكنت من إخضاعه.

وذكرت الشرطة أن الجرحى ليسوا في حالة خطيرة وأنه يجرى التحقيق في الحادث، وأظهرت مقاطع فيديو جرى تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي حالة من الفوضى حيث تدافع الزوار زحفا تحت البوابات الدوارة للخروج من المستشفى بينما شوهد الأطباء وهم يخرجون ركضا مع مرضاهم وكان بعضهم جالسا على كراسي متحركة والآخر على أسرة متنقلة.

المصدر:سكاي نيوز

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