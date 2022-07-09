الكشف إحصائية خطيرة بعدد النساء المتعاطيات والمتاجرات بالمخدرات

2022/07/09 | 11:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت مديرية مكافحة المخدرات التابعة لوزارة الداخلية، اليوم السبت، عن احصائية بعدد الملقى القبض عليهم بتهم تعاطي وتجارة المخدرات خلال 6 أشهر مؤكدة أن من بينهم 200 امرأة و200 حدث بين ذكر وانثى، فيما أعلنت عن مقترحات لتعديل قانون مكافحتها تشدد فيها العقوبات.وقال مدير إعلام مكافحة المخدرات العقيد بلال صبحي في تصريح أوردته […]

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