وزارة الموارد المائية تكشف حقيقة تلوث نهر الفرات

2022/07/09 | 11:48 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت وزارة الموارد المائية، اليوم السبت، توضيحاً بشأن حقيقة منع تحويل مياه المبازل من نهر الفرات إلى المصب العام، مؤكدة تنفيذ مشروع لتقليل الملوحة في النهر.

وقال المتحدث باسم الوزارة حاتم حميد إن “الوزارة نفذت خلال الأشهر الستة السابقة العديد من منشآت التحويل والدوارات لغرض ضمان تحويل المبازل التي تصب في نهر الفرات في منطقة الشنافية إلى المصب العام”.

وأضاف، “حسب آخر المعلومات أن الأمور اكتملت وبعد عيد الأضحى سيتم افتتاح المشروع الخاص بذلك، حيث أنه سيسهم في تحسن الملوحة بنهر الفرات”.

ونفى المتحدث، “صحة المعلومات التي تشير إلى قيام الوزارة بمنع تحويل مياه المبازل التي تلوث نهر الفرات وتؤدي إلى ارتفاع معدلات الملوحة والتلوث إلى أكثر من 85 بالمئة”.

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