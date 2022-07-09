2022/07/09 | 11:50 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مديرية مكافحة المخدرات: قبضنا على 200 امرأة تتعاطى وتتاجر بالمخدرات خلال 6 أشهر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/07/09 | 11:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مديرية مكافحة المخدرات: قبضنا على 200 امرأة تتعاطى وتتاجر بالمخدرات خلال 6 أشهر) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مديرية مكافحة المخدرات: قبضنا على 200 امرأة تتعاطى وتتاجر بالمخدرات خلال 6 أشهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).