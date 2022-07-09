نائب بالفتح يتحدث عن اولويات قوى الإطار في الحكومة المقبلة

2022/07/09 | 11:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..أكد النائب عن تحالف الفتح مرتضى علي الساعدي ، السبت ، ان العديد من الملفات ستغطى على عمل الحكومة الجديدة وقوى الإطار التنسيقي في المرحلة المقبلة في مقدمتها الخدمات، مشيرا إلى أن الإطار يبذل قصارى الجهد في سبيل الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة حتى تنطلق في العمل على الأولويات الاسياسية للبلاد .وقال […]

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