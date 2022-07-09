الكاظمي يزور جامعة الموصل ويطلع على كتب اتلفت أثناء احتلال الموصل

2022/07/09 | 11:52 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أجرى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت، 9 تموز، 2022، زيارة إلى جامعة الموصل....

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