ترمب: الولايات المتحدة في حالة انحدار والدماء تسفك في شوارعها

2022/07/09 | 11:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب الوضع في بلاده بأنه في حالة انحدار.

وانتقد ترمب في خطاب أمام حشد من أنصاره في لاس فيغاس السياسات الضعيفة لخلفه جو بايدن تجاه الجريمة والسلاح المنفلت قائلا ان حدود بلاده أصبحت محمية بشكل أسوأ من أي وقت مضى وان المخدرات غمرتها مضيفا ان الولايات المتحدة وفي الوقت الذي تسفك فيه الدماء في شوارعها تقدم المواعظ للآخرين.

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