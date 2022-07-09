تركي للقاضي فائق زيدان: حافظوا على النسيج المجتمعي قبل أن يصل المواطن لحماية نفسه بنفسه

2022/07/09 | 11:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دعا النائب علي تركي، اليوم السبت، رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان للحفاظ على النسيج المجتمعي.وقال تركي في تغريدة تابعتها وكالة ايرث نيوز، “رسالتي الى السيد فائق زيدان المحترم، اترك المواطن واحمي القاضي فالإرهاب عندما يهدد رئيس استئناف بكلمة (انت عار) ويهدد البقية بمكبرات الصوت وعلى مواقع التواصل حينها الارهاب يستهدف […]

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