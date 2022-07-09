الحشد الشعبي يؤمن 6 طرق محورية في ديالى استعدادا للعيد

2022/07/09 | 12:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اعلن الحشد الشعبي، السبت، عن تأمين 6 طرق محورية في ديالى استعدادا لاستقبال عيد الاضحى المبارك.وقال القيادي في الحشد الشعبي صادق الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” مفارز قتالية من الحشد الشعبي نجحت منذ يوم امس في تأمين 6 طرق محورية في قاطع شمال وشمال شرق وشرق ديالى ضمن مهام حماية الطرق خلال […]

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