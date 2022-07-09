رجل يركض إلى سوبر ماركت ويصرخ قائلاً إن طفله لا يتنفس.. شاهد ما حدث بعد ذلك

2022/07/09 | 12:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم توثيق عملية إنقاذ دراماتيكية على الكاميرا، عندما اندفع ضابطان مبتدئان إلى العمل عندما دخل أباً إلى محل بقالة في لويزفيل بولاية كنتاكي وصرخ قائلاً إن طفله لا يتنفس

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