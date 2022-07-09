انتاج اوبك+ يرتفع الى اعلى مستوى له في ثلاثة اشهر

2022/07/09 | 12:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

رفعت أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا في حزيران إنتاج النفط الخام، بمقدار 390 ألف برميل يوميا، الا ان انها لم تصل إلى أهدافها مما رفع امتثالها الى 192%.

ووفقا لمسح أعده S&P Global Commodity Insights وجد أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) البالغة 13 عضواً ضخت 28.13 مليون برميل يوميا في حزيران بزيادة 210 آلاف برميل عن ايار، مع تحقيق مكاسب ثابتة من قبل السعودية ونيجيريا وأنغولا والإمارات، في حين أنتجت الدول المتحالفة مع أوبك التسع 13.26 مليون برميل يوميا بزيادة قدرها 180 ألف برميل يوميا وسط انتعاش النفط الروسي، وبالتالي ارتفع انتاج منظمة اوبك+ الى اعلى مستوى له في ثلاثة اشهر عند 42.09 مليون برميل يوميا في حزيران.

وقلل التحالف عن أهدافه الجماعية بمقدار 2.70 مليون برميل في اليوم، مع زيادة الامتثال للحصص إلى 192٪ .

وشهد العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، تراجعا في إنتاجه إلى 4.38 مليون برميل يوميا في حزيران على الرغم من زيادة الصادرات الفيدرالية، حيث أظهرت البيانات أن التدفقات من إقليم كوردستان تراجعت، وانخفضت البلاد في جزء كبير من مخزونات النفط الخام في يونيو حزيران.



وفقا لشفق نيوز.

ورفعت المملكة العربية السعودية إنتاجها إلى 10.55 ملايين برميل في اليوم في يونيو، مدفوعة بزيادة في حرق الخام الصيفي.

ومع ذلك، وجد الاستطلاع أن هذا لا يزال حوالي 110.000 برميل في اليوم أقل من حصتها البالغة 10.66 مليون برميل في اليوم.

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