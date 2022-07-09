إحصائية بعدد النساء المتهمات بتعاطى وتجارة المخدرات في العراق

2022/07/09 | 12:07 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشديد العقوبة على متعاطي المواد المخدرة.

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