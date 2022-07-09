بغداد: مسلحان في “سايبا” يطلقان النار على دورية للشرطة

2022/07/09 | 12:07 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، السبت، باعتقال شخصين أطلقا النار على دورية للشرطة في العاصمة بغداد.

وقال مصدر أمني ، إنّ “شخصين يستقلان مركبة من نوع (سايبا) أطلقا النار على دورية للنجدة في منطقة النعيرية، شرقي العاصمة”.

وأضاف، أنّ “أفراد الدورية ردوا بالمثل، وطاردوا المهاجمين وتمكنا من اعتقالهما”، مشيراً إلى “ضبط سلاح من نوع (كلاشنكوف) بحوزتهما”.

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