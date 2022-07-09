الاطار التنسيقي عن خطواته لتشكيل الحكومة: لجنة لكتابة البرنامج بمدة زمنية

2022/07/09 | 12:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

علق الاطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، اليوم السبت، على البرنامج الحكومي، للحكومة العراقية المؤمل تشكيلها خلال الأيام المقبلة.

وقال النائب عن الاطار، مهدي تقي، لـ (بغداد اليوم)، ان "هناك لجنة خاصة مكونة من كتل سياسية مختلفة (شيعية، سنية، كردية، مستقلين)، تعمل على كتابة البرنامج الحكومي، للحكومة العراقية المؤمل تشكيلها خلال الأيام المقبلة".

وبين تقي ان "اللجنة حتى اللحظة تكتب في البرنامج الحكومي، وسيتم الانتهاء منه قريباً جداً، والبرنامج شامل ويعالج كل المشاكل التي يعاني منها العراق وجميع فقرات البرنامج لها مدد زمنية لتطبيقه، وستكون هناك رقابة سياسية وبرلمانية على تنفيذ جميع فقرات البرنامج".

وفي وقت سابق من امس الجمعة، كشف النائب عن الاطار التنسيقي عارف الحمامي، عن الطريقة التي سيحسم الاطار فيها اختيار رئيس الوزراء الجديد خلال المرحلة المقبلة.

وقال الحمامي، لـ (بغداد اليوم)، ان "الاطار التنسيقي الشيعي سوف يحسم ملف اختيار رئيس الوزراء الجديد من خلال الاتفاق والتوافق بين جميع قواه، ولن يتم تهميش أي طرف داخل الاطار من التوافق حول هذا الامر وهناك تفاهمات كبيرة بين قادة الاطار".

وبين ان "قادة الاطار التنسيقي يدركون خطورة المرحلة المقبلة، ولهذا هم يعملون على تجاوز المرحلة المقبلة من خلال الاتفاق والتوافق فيها بين قوى الاطار مع كافة القوى السياسية العراقية، حتى تشكل حكومة قادرة بشكل حقيقي على حل الازمات ومواجهة التحديات على مختلف الأصعدة".

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