الكاظمي يبارك نفض جامعة الموصل لغبارها نحو افاق علمية جديدة

2022/07/09 | 12:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوى

أجرى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، زيارة إلى جامعة الموصل، فيما بارك نفض غبارها نحو آفاق علمية جديدة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "الكاظمي زار جامعة الموصل وتجول في أقسامها، واطلع على عمليات الإعمار والتأهيل التي شهدتها الجامعة بعد الأضرار التي لحقت بها على يد عصابات داعش الإرهابية".

وأضاف البيان أن "رئيس الوزراء اطلع أيضاً على نماذج من الكتب والمخطوطات، وعلى المكتبة الحديثة للجامعة التي تضم كتباً تم التبرع بها من مختلف دول العالم وشخصيات ثقافية وفنية عالمية، كما اطلع على نماذج كتب أتلفت أثناء احتلال الموصل، احتفظت بها الجامعة أيضاً كتجسيد على همجية داعش الإرهابية".

وأشاد الكاظمي "بجهود أساتذة الجامعة وطلبتها، وبارك المساعي الخيرة التي ساعدت الجامعة في أن تنفض الغبار عنها، والانطلاق نحو آفاق علمية جديدة تعزز الأمل بمستقبل أفضل للمحافظة ومواطنيها".

واشار البيان الى أن "رئيس جامعة الموصل قدم عدداً من الهدايا التذكارية الى رئيس مجلس الوزراء، تجسد تأريخ الجامعة، وأنشطتها الثقافية".

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