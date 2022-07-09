مراجعون يتحدثون عن الاوضاع السيئة بمستشفى ابن غزوان في البصرة (فيديو)

2022/07/09 | 12:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ البصرة

عبر مراجعون، اليوم السبت، عن تذمرهم من اوضاع مستشفى ابن غزوان في البصرة.

واظهر فيديو حصلت عليه (بغداد اليوم)، مراجعون يتحدثون الخدمات السيئة واوضاع مستشفى ابن غزوان في محافظة البصرة.

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