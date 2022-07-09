2022/07/09 | 12:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/بغداد رفعت أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا في حزيران إنتاج النفط الخام، بمقدار 390 ألف برميل يوميا، الا ان انها لم تصل إلى أهدافها مما رفع امتثالها الى 192%.ووفقا لمسح أعده S&P Global […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تراجع انتاج العراق من النفط خلال حزيران المركز الخبري الوطني.

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