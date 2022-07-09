“ليس من مصلحة امريكا وبريطانيا”.. عضو بالإطار يستبعد التدخل الخارجي لعمل “انقلاب” في العراق

2022/07/09 | 12:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استبعد عضو الاطار التنسيقي غضنفر البطيخ، اليوم السبت، التدخل الخارجي لعمل “انقلاب” في العراق، فيما اكد انه ليس من مصلحة امريكا وبريطانيا.وقال البطيخ في حديث لوكالة ايرث نيوز، انه “من المستبعد ان يكون هناك تدخل خارجي في هذه المرحلة للانقلاب على العملية الديمقراطية”، مؤكداً انه “ليس في مصلحة امريكا وبريطانيا تغير هذا […]

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عضو بالإطار يستبعد التدخل الخارجي لعمل “انقلاب” في العراق أولاً على ايرث نيوز.

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