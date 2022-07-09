سريلانكا.. فيديوهات لاقتحام المجمع الرئاسي واجتماع عاجل بعد فرار الرئيس

2022/07/09 | 12:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس الوزراء السريلانكي، رانيل ويكرمسينغ، السبت، إلى اجتماع حكومي عاجل بعد فرار الرئيس غوتابايا راجابكسا من مقره الرسمي في العاصمة.

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