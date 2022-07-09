2022/07/09 | 13:01 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نناشد الوزارة بإعادة ترتيب المواد الدراسية والفارق الزمني بين كل امتحان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعديل جدول امتحانات السادس اعدادي يتصدر هاشتاك تويتر) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعديل جدول امتحانات السادس اعدادي يتصدر هاشتاك تويتر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).