مستشار خامنئي يشيد بجهود العراق بإعادة العلاقات بين إيران والسعودية

2022/07/09 | 13:03 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أشاد مستشار قائد الثورة الاسلامية للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، بجهود الحكومة العراقية في إعادة العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية، مؤكدا أن العراق أكثر البلدان العربية نجاحاً في تحقيق الاستقلال وتطبيق الديمقراطية.ونقلت وكالة “مهر” الإيرانية عن ولايتي قوله، إن الشعب العراقي ورغم كل مايعانيه من صعاب ومشاكل لكنه نجح الى حد كبير جدا […]

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