2022/07/09 | 13:03 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: وجه تحالف عزم، السبت 9 تموز 2022، رسالة الى حزب تقدم، الذي يتزعمه رئيس...

ظهرت المقالة عزم لـ تقدم: اتركوا رئاسة البرلمان وخذوا حقائب وزارية بدلاً عنها أولاً على المسلة.

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