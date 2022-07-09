2022/07/09 | 13:03 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: توجه رئيس بلدية العاصمة الايرانية طهران علي رضا زاكاني الى العراق بهدف التنسيق بين...

ظهرت المقالة وفد ايراني كبير الى العراق لتنسيق مراسم الاربعين أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفد ايراني كبير الى العراق لتنسيق مراسم الاربعين) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفد ايراني كبير الى العراق لتنسيق مراسم الاربعين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).