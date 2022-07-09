100 ألف متظاهر يقتحمون القصر الرئاسي في سيريلانكا

2022/07/09 | 13:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجمع أكثر من 100 ألف شخص بالقرب من قصر الرئيس السيريلانكي بالعاصمة، كولومبو، مع المزيد من المسيرات من خارج المدينة، مطالبين باستقالة الرئيس جوتابايا راجاباكس.

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