2022/07/09 | 13:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن إسقاط مقاتلتين تابعتين لسلاح الجو الأوكراني من طراز “سو-25″، و15 طائرة مسيرة، وتدمير عدد من مخازن الأسلحة، خلال اليوم الماضي.وقالت وزارة الدفاع في بيان، إن سلاح الطيران والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، استهدفت خلال اليوم الماضي، 22 موقعا لقيادة العمليات في أوكرانيا، بما في ذلك الكتيبة […]

ظهرت المقالة الدفاع الروسية تعلن إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين و15 مسيرة وتدمير مخازن أسلحة أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع الروسية تعلن إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين و15 مسيرة وتدمير مخازن أسلحة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع الروسية تعلن إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين و15 مسيرة وتدمير مخازن أسلحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).