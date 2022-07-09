2022/07/09 | 13:13 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: ذكر تقرير تقني أن حذف الملفات من الأقراص الصلبة (هارد ديسك درايف) لا يكفي...

ظهرت المقالة طرق لمحو المعلومات من الأقراص الصلبة..



حذف الملفات لا يكفي أولاً على المسلة.

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