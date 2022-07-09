2022/07/09 | 13:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم وحاولت الدفاع عن نفسي بدون قناعة حقيقية : أيها السيد الضابط المحترم، إنني لم أجدف ولم أجرح أو أهين أي أحد.



ألله سميع عليم ومجيب على من يتوجه إليه، ولم أفعل غير ذلك لقد سمعني وأجابني، إن الأمر بيني وبينه فما دخل الشرطة والعدالة في هذا الأمر الشخصي؟ وهنا قال لي بحزم: اسمع، أنا أيضا سألت الله، ونصحني بأن أحسن الحلول هو أن تعود للزنزانة التي تعرفها حتى الغد، وحينها أفكر في الأمر.



ثم نادى بأعلى صوته عل ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقابلة صحفية مع الله - الحلقة الأخيرة - سعود سالم) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقابلة صحفية مع الله - الحلقة الأخيرة - سعود سالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).