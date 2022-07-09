حوار مع الدكتور رفعت السنجري احد الاسماء العلمية البارزة في المجتمع البصري - ياسر جاسم قاسم

2022/07/09 | 13:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ياسر_جاسم_قاسم الدكتور رفعت السنجري لمحة تعريفية ...هو رفعت محمد دخيل السنجري ، درجة استاذ في الهندسة الكيميائية ، خريج جامعة بغداد /1975 بكالوريوس والماستر من نفس الجامعة 1981 والدكتوراه كانت من خارج العراق ، اول خروجي كان الى دولة الكويت اذ تعينت مهندسا استشاريا في وزارة الكهرباء والماء وبقيت فيها من 1981- 1990 حتى غزو الكويت ، مجال عملي هناك كان في محطات القوى وتقطير المياه وكنت اشرف على تصميم هذه الم ......





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