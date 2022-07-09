مذكرات ما قبل الرحيل ج3 - عباس علي العلي

2022/07/09 | 13:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عباس_علي_العلي في مستودع الحياة كلنا أرقام متحركة متبدلة متغيرة ومن الممكن أن تكون متطورة ولا حتى نهائية في معادلات حسابية لا تقبل الخطأ أو التحوير والترهيم، وحدها فكرة الدوام الميكانيكي للحركة في الوجود تبقى سارية بشكل مضطرد في أنضباطها لأنها عماد كل المعادلات، وبدونها لا يمكن أن يستمر الوجود لجزء من الجزء من أصغر مقياس زمني، السبب أن حجم الوجود الذي لا يمكن حتى نتأمل قياسه بدقة لا يحتمل أي نسبة من الأختلاف بين ......





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