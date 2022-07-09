الكهرباء تنجز خطي ربط مهمين في صلاح الدين

2022/07/09 | 13:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

انجزت الملاكات الهندسية والفنية في الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية المنطقة الشمالية خطي ربط مهمين في محافظة صلاح الدين.

وذكر بيان لوزارة الكهرباءفي بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أن "قسم تنفيذ المشاريع وقسم شبكة صلاح الدين، انجزا أعمال مشروع إنشاء خطي ربط ( شمال سامراء— شرق تكريت ) 132 ك.ف، في محافظة صلاح الدين،والممول على حساب وزارة الكهرباء وادخاله للخدمة"، مشيراً الى أن"طول الخط الواحد الكلي يبلغ ( 65 ) كم، وبعدد ( 200 ) برج".

واضاف البيان أنه "جرى استئناف العمل على المشروع بتاريخ ٢٠٢٢/٣/١٥ والذي كان بعهدة الشركة العامة لمشاريع نقل الطاقة سابقا والذي توقف العمل عليه عام ٢٠١٤ نتيجة احتلال عصابات داعش الارهابية للمحافظة."، مبينا أنه "تم انجاز العمل بجهود استثنائية بالرغم من معوقات العمل كسوء الأحوال الجوية والعواصف الترابية الشديدة ووعورة مناطق سير الخط وصعوبة دخول الاليات الثقيلة، كونها تمر بكثبان رملية،وهذا لم يثني عزيمة ملاكات الشركة من انجاز العمل وإدخال الخط بالخدمة".

واشار الى أن "أهمية تشغيل الخط تكمن في زيادة استقرارية ووثوقية المنظومة الكهربائية في محافظة صلاح الدين".

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