2022/07/09 | 13:19 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أوضح مجلس الخدمة الاتحادي، السبت، 9 تموز، 2022، بشأن عدم توليه مهمة التوظيف ضمن...

ظهرت المقالة مجلس الخدمة بشأن العقود: التقديم بالمحافظات وليس لدينا أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الخدمة بشأن العقود: التقديم بالمحافظات وليس لدينا) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الخدمة بشأن العقود: التقديم بالمحافظات وليس لدينا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).