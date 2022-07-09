2022/07/09 | 13:19 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر مقرب من الحنانة مقر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم السبت، ان الصدر لن يسمح لقوى الإطار التنسيقي، بتشكيل أي حكومة توافقية خلال المرحلة المقبلة.

وقال مصدر مقرب من الصدر، طلب عدم ذكر اسمه، إن “الصدر سوف يمنع أي حكومة تشكل وفق هذا المنهج، وإن تحريك الشارع لمنع هذا الأمر، وارد جداً، إذا ما أقدم الإطار بشكل فعلي نحو تشكيل هكذا حكومة”.

وأضاف المصدر، أن “قوى الإطار التنسيقي تعرف جيداً أن الصدر، لن يسمح لها بتشكيل حكومة توافقية تستحوذ على جميع الحقائب الوزارية للمكون الشيعي، ولهذا الإطار يتحرك ببطء وحذر في حراكه لتشكيل الحكومة الجديدة، فهو يدرك نزول الجمهور الصدري للشارع بعد أي خطوة حقيقة لتشكيل حكومة التوافق”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقرب منه: مقتدى الصدر لن يسمح للإطار بتشكيل أي حكومة توافقية) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقرب منه: مقتدى الصدر لن يسمح للإطار بتشكيل أي حكومة توافقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).