2022/07/09 | 13:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو..



المحتجون السريلانكيون يلاحقون المسؤولين بالشوارع المركز الخبري الوطني.

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