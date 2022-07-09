2022/07/09 | 13:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- البصرة

اكد مدير عام الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية في الجنوب والمخول بالصلاحيات الوزارية للمنطقة الجنوبية، زياد علي فاضل، اليوم السبت، ان البصرة ستشهد استقرارا بالكهرباء خلال بطولة خليجي25.

وبحسب بيان صادر عن الشركة، تلقته (بغداد اليوم) استعرض فاضل في الاجتماع الموسع الذي عقده محافظ البصرة المهندس اسعد العيداني، بحضور مديري الدوائر الامنية والخدمية المعنية في محافظة البصرة، لمناقشة الخطط والاستعدادات لبطولة خليجي 25، خطة كهرباء الجنوب المشتركة الخاصة بالبطولة".

وبين ان "محافظة البصرة بشكل عام ستشهد استقرار في التجهيز مع بداية العام المقبل، ولن نواجه مشاكل مؤثرة على تجهيز المحافظة"، مشيرا الى، ان "الخطة المشتركة لقطاع الكهرباء والخاصة بالبطولة تستند على عدد من البدائل السريعة لتجنب اي عارض طارئ الى جانب توفير عدة مصادر لتغذية المدينة الرياضية".

واوضح، ان "الخطة تضمنت كذلك توفير المصادر والبدائل لتغذية وانارة ملعب الميناء الرياضي في مركز المحافظة، مبينا ان "ملاكات الشركات العاملة في جميع قطاعات كهرباء البصرة، جاهزة ومستعدة لإنجاح هذا الحدث الرياضي الكبير والاستحقاق الوطني المهم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اجتماع لمناقشة تجهيز الكهرباء للبصرة ببطولة خليجي 25) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اجتماع لمناقشة تجهيز الكهرباء للبصرة ببطولة خليجي 25) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).