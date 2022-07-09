عمليات بغداد: اعتقال 7 متهمين بينهم بالارهاب وضبط مخلفات لداعش

2022/07/09 | 13:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، اعتقال 7 متهمين بينهم بالارهاب وضبط مخلفات لداعش.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنه "بهدف تعزيز الامن والاستقرار وتجفيف منابع الارهاب في جميع مناطق العاصمة بغداد، تستمر قطعاتنا الامنية بملاحقة العناصر الارهابية وعناصر الجريمة المنظمة والخارجين على القانون، من خلال تكثيف الجهود الاستخبارية والتنسيق والمتابعة مع مدير قسم استخبارات وامن قيادتنا، تمكنت قوة من فرقة المشاة السابعة بالاشتراك مع قوة من استخبارات اللطيفية من القاء القبض على متهم مطلوب وفق المادة 4/1 ارهاب بعد ورود معلومات تفيد بتواجده في منطقة (اللطيفية)".

وأضافت "في حين تمكنت قوة أخرى من الفرقة اعلاه وبعد عمليات بحث وتفتيش من ضبط كدس مخلفات عصابات داعش الارهابية في منطقة (السعيدات)"، مبينة "كما تمكنت قوة من فرقة المشاة الحادية عشرة بالاشتراك مع مفرزة من استخبارات الاعظمية وبعد ورود معلومات استخبارية دقيقة من القاء القبض على متهم وفق المادة 4/1 ارهاب جاء ذلك خلال رصد تحركاته ومكان تواجده في منطقة الاعظمية".

وأوضحت "فيما تمكنت قوة من الفرقة ذاتها من القاء القبض على متهم مطلوب وفق المادة (406/قتل عمد) "محكوم غيابياً" وبحوزته كمية من مادة الكرستال المخدرة وجهاز للتعاطي وهوية مزورة ضمن منطقة (بستان سامي)، وفي السياق ذاته تمكنت قوة من اللواء الثامن الفرقة الثانية شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز من (استخبارات الكاظمية،استخبارات الامن السياحي، الامن الوطني) من اعتقال خمسة اجانب ضبط بحوزتهم مواد مخدرة".

وتابعت "تم تسليم المتهمين مع المواد المضبوطة الى الجهات ذات الاختصاص لأكمال الاجراءات القانونية بحقهم".

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